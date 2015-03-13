  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции метро "Путиловская" смонтировали панно в индустриальном стиле
Сегодня, 13:44
133
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На станции метро "Путиловская" смонтировали панно в индустриальном стиле

0 0

Оформление помещения вестибюля решено в строгих черно-серых тонах, подчеркивающих атмосферу промышленного стиля.

Telegram-канал "Подземник" опубликовал фотографии монтажных работ уникального панно на открывающейся станции метро "Путиловская" Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки санкт-петербургского метрополитена.

Оформление помещения вестибюля решено в строгих черно-серых тонах, подчеркивающих атмосферу промышленного стиля. Особое внимание привлекает панорамное панно, размещённое над лестничными маршами эскалаторов. Оно посвящено известному Путиловскому (ныне Кировскому) заводу.

\

Монтаж конструкции панно завершился установкой специальной металлической основы, после чего началась установка панелей из алюминия с изображением, выполненным в духе советской школы конструктивизма.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт путевых стен провели на станции метро "Проспект Ветеранов".

Фото:  Telegram / Подземник

Теги: санкт-петербург, станция метро путиловская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии