На станции метро "Путиловская" смонтировали панно в индустриальном стиле

Telegram-канал "Подземник" опубликовал фотографии монтажных работ уникального панно на открывающейся станции метро "Путиловская" Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки санкт-петербургского метрополитена.

Оформление помещения вестибюля решено в строгих черно-серых тонах, подчеркивающих атмосферу промышленного стиля. Особое внимание привлекает панорамное панно, размещённое над лестничными маршами эскалаторов. Оно посвящено известному Путиловскому (ныне Кировскому) заводу.

Монтаж конструкции панно завершился установкой специальной металлической основы, после чего началась установка панелей из алюминия с изображением, выполненным в духе советской школы конструктивизма.

