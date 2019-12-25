Депутаты Ленобласти отказались переименовывать станцию метро Девяткино

Станция сохранит свое привычное имя.

В Законодательном собрании Ленинградской области отклонили предложение о переименовании станции метро "Девяткино". Инициатива поступила от группы депутатов, представляющих фракцию КПРФ. Коммунисты предлагали дать станции новое имя — "Комсомольская". Вопрос рассмотрели на заседании 25 февраля.

Авторы идеи объяснили свою позицию тем, что нынешнее название якобы не отражает значимости "Девяткино" как одного из ключевых транспортных узлов. Наблюдатели отмечают, что каких-либо исторических или политических обоснований для переименования народные избранники не привели.

В ходе обсуждения депутат от "Единой России" Никита Коваль предложил проголосовать по данному вопросу без проведения прений. Коллеги поддержали этот вариант. По итогам голосования лишь девять парламентариев высказались за направление обращения губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Остальные депутаты предпочли оставить станции ее привычное название.

Фото: Piter.TV