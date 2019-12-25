  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом водитель "легковушки" выехал на пути и столкнулся с поездом
Сегодня, 8:48
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом водитель "легковушки" выехал на пути и столкнулся с поездом

0 0

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом в Ленобласти. 

Вечером 7 ноября на переезде между станциями Гатчина и Сиверская "легковушка" выехала на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Была задержана электричка Петербург —  Сиверская. 

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: на станции Янега сошли с рельсов четыре грузовых вагона. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии