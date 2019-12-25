Под Петербургом водитель "легковушки" выехал на пути и столкнулся с поездом

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом в Ленобласти.

Вечером 7 ноября на переезде между станциями Гатчина и Сиверская "легковушка" выехала на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Была задержана электричка Петербург — Сиверская.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Piter.TV