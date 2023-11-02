  1. Главная
Сегодня, 17:03
Рецидивистка устроила погром в супермаркете на Тихорецком проспекте

Злоумышленница опрокинула несколько стеллажей с алкоголем, а также бросила на пол и в продавцов различные товары.

Росгвардейцы задержали 37-летнюю женщину, устроившую погром в супермаркете на Тихорецком проспекте. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 16 декабря поступила информация о том, что посетительница громит магазин. К месту выехал наряд вневедомственной охраны. Злоумышленница опрокинула несколько стеллажей с алкоголем, а также бросила на пол и в продавцов различные товары. Кроме того, была разбита входная дверь бутылкой. 

Рецидивистку увезли в 19-й отдел, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что двое молодых людей устроили погром и напали с ножом на знакомую в отеле в центре Петербурга. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

