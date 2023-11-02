Рецидивистка устроила погром в супермаркете на Тихорецком проспекте

Злоумышленница опрокинула несколько стеллажей с алкоголем, а также бросила на пол и в продавцов различные товары.

Росгвардейцы задержали 37-летнюю женщину, устроившую погром в супермаркете на Тихорецком проспекте. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 декабря поступила информация о том, что посетительница громит магазин. К месту выехал наряд вневедомственной охраны. Злоумышленница опрокинула несколько стеллажей с алкоголем, а также бросила на пол и в продавцов различные товары. Кроме того, была разбита входная дверь бутылкой.

Рецидивистку увезли в 19-й отдел, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии