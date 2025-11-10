Двое молодых людей устроили погром и напали с ножом на знакомую в отеле в центре Петербурга

Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Росгвардейцы задержали в Центральном районе дебоширов, которые повредили имущество отеля и напали на знакомую с ножом.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 10 ноября сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что двое нетрезвых мужчин 23 и 25 лет устроили погром в номере гостиницы на Невском проспекте. Злоумышленники разбили телевизор, дверь и другое имущество, а также в ходе ссоры нанесли 23-летней девушке колото-резаные ранения.

Правонарушителей увезли в 76-й отдел полиции, изъяты два ножа. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Ранее на Piter.TV: жительницу поселка имени Свердлова подозревают в убийстве мужчины.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти