Жительницу поселка имени Свердлова подозревают в убийстве мужчины
Сегодня, 13:04
Злоумышленница ударила сожителя ножом в состоянии опьянения.

Следователи Всеволожска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 33-летней жительницы поселка имени Свердлова. Ее подозревают в убийстве сожителя, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Ночью 6 ноября женщина, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, предположительно, на почве ревности нанесла 38-летнему мужчине удары ножом в грудь. От полученной травмы он скончался на месте. 

В ближайшее время злоумышленнице предъявят обвинение. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан петербуржец, избивший сожительницу до смерти в квартире на Героев. 

Фото: пресс-служба СК РФ

Теги: поселок имени свердлова, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

