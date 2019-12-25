Жительницу поселка имени Свердлова подозревают в убийстве мужчины

Злоумышленница ударила сожителя ножом в состоянии опьянения.

Следователи Всеволожска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 33-летней жительницы поселка имени Свердлова. Ее подозревают в убийстве сожителя, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Ночью 6 ноября женщина, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, предположительно, на почве ревности нанесла 38-летнему мужчине удары ножом в грудь. От полученной травмы он скончался на месте.

В ближайшее время злоумышленнице предъявят обвинение. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба СК РФ