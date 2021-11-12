Неизвестные разбили окна медицинского колледжа в Учебном переулке

Злоумышленники использовали камни, палки и кирпичи.

Хулиганы "атаковали" Медицинский колледж №3 в Учебном переулке в Петербурге. В настоящее время устанавливается размер ущерба, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В период с 3 по 5 мая неизвестные, используя камни, палки и кирпичи, повредили 18 рам стеклопакетов, которые расположены на первом этаже четырехэтажного здания. Учебное заведение находится по соседству с Городской больницей №2. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего погром в маникюрном салоне на проспекте Энгельса. Хулиган разбил зеркало, сломал мебель, испортил оборудование и даже повредил телевизор. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Фото: Piter.TV