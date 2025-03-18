В Петербурге задержали мужчину, устроившего погром в маникюрном салоне на Энгельса

Посетитель, находясь в сильном подпитии, поднялся на второй этаж и направился к салону, где работает его бывшая девушка.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ворвался в студию маникюра и устроил там погром. Об этом рассказала пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 15 марта в торговом комплексе на проспекте Энгельса. Посетитель, находясь в сильном подпитии, поднялся на второй этаж и направился к салону, где работает его бывшая девушка. Заведение уже было закрыто, но это не остановило мужчину – он повредил дверь, проник внутрь и начал крушить все подряд.

Хулиган разбил зеркало, сломал мебель, испортил оборудование и даже повредил телевизор. Громкий шум привлек внимание сотрудников ТК, которые нажали тревожную кнопку. Уже через три минуты на место прибыл наряд Росгвардии, задержал дебошира и передал полиции.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти