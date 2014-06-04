Жительница Тихвина разгромила номер отеля на Малой Балканской улице

Медики скорой помощи госпитализировали девушку в одну из городских больниц с подозрением на отравление психотропными веществами.

Росгвардейцы задержали жительницу Ленобласти, которая повредила имущество гостиницы во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Днем 19 апреля персонал отеля на Малой Балканской улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. По словам администратора, девушка, остановившаяся в одном из номеров, вела себя неадекватно и ломала имущество. В помещении гостиницы задержали пьяную 28-летнюю уроженку Тихвина, она разбила телевизор, посуду, окно и стеклянный столик, порвала шторы и постельные принадлежности, сломала вентилятор и телефон, повредила стену и напольное покрытие.

Медики скорой помощи госпитализировали девушку в одну из городских больниц с подозрением на отравление психотропными веществами. Общая сумма ущерба устанавливается.

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Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти