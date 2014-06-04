В Зеленогорске задержан угонщик автомобиля в Ленобласти

Росгвардейцы поймали угонщика машины у жителя Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.
В полицию 20 апреля поступила информация о том, что камеры видеонаблюдения, установленные на жилом доме по проспекту Ленина в Зеленогорске, распознали лицо объявленного в розыск 20-летнего молодого человека. В марте он похитил транспортное средство "ВАЗ-2107", принадлежащее мужчине из поселка Рощино.
Злоумышленника задержали около здания и доставили в 81-й отдел. Он был передан инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее мы рассказывали о том, что у бизнесвумен угнали Mercedes с парковки на Московском проспекте. Материальный ущерб – 3,1 млн рублей.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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