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В Зеленогорске задержан угонщик автомобиля в Ленобласти
Сегодня, 16:18
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В Зеленогорске задержан угонщик автомобиля в Ленобласти

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В марте молодой человек похитил транспортное средство "ВАЗ-2107", принадлежащее мужчине из поселка Рощино.

Росгвардейцы поймали угонщика машины у жителя Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону. 

В полицию 20 апреля поступила информация о том, что камеры видеонаблюдения, установленные на жилом доме по проспекту Ленина в Зеленогорске, распознали лицо объявленного в розыск 20-летнего молодого человека. В марте он похитил транспортное средство "ВАЗ-2107", принадлежащее мужчине из поселка Рощино. 

Злоумышленника задержали около здания и доставили в 81-й отдел. Он был передан инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что у бизнесвумен угнали Mercedes с парковки на Московском проспекте. Материальный ущерб – 3,1 млн рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: рощино, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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