В Зеленогорске задержан угонщик автомобиля в Ленобласти

В марте молодой человек похитил транспортное средство "ВАЗ-2107", принадлежащее мужчине из поселка Рощино.

Росгвардейцы поймали угонщика машины у жителя Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

В полицию 20 апреля поступила информация о том, что камеры видеонаблюдения, установленные на жилом доме по проспекту Ленина в Зеленогорске, распознали лицо объявленного в розыск 20-летнего молодого человека. В марте он похитил транспортное средство "ВАЗ-2107", принадлежащее мужчине из поселка Рощино.

Злоумышленника задержали около здания и доставили в 81-й отдел. Он был передан инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что у бизнесвумен угнали Mercedes с парковки на Московском проспекте. Материальный ущерб – 3,1 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти