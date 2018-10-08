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В Рощино нетрезвый мужчина жестоко избил двух женщин

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У одной из пострадавших были диагностированы множественные ссадины на теле и гематома в области спины, вторую госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Росгвардейцы задержали в поселке Рощино злоумышленника, который избил двух женщин на территории СНТ "Антракт". Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 июля сотрудники вневедомственной охраны по Курортному району получили информацию о том, что между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил местных жительниц в возрасте 35 и 44 лет. 

На месте поймали 41-летнего правонарушителя. У одной из пострадавших были диагностированы множественные ссадины на теле и гематома в области спины, вторую госпитализировали с сотрясением головного мозга. 

Ранее мы рассказывали о том, что избивший подростка в ресторане получил условный срок в Петербурге. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

Теги: росгвардия, рощино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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