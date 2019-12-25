Избивший подростка в ресторане получил условный срок в Петербурге

Помимо этого, мужчина должен выплатить 50 тыс. рублей по гражданскому иску.

Петроградский районный суд Петербурга смягчил обвинение фигуранту дела об избиении подростка в ресторане. Как сообщили 8 июля в объединенной пресс-службе городских судов, ему вменили статью о самоуправстве.

Злоумышленник напал на юношу, требуя вернуть 20 тыс. рублей, и забрал у него часы и паспорт. Изъятые вещи являлись залогом в рамках долговых обязательств.

Подсудимый получил 2 года условно. Помимо этого, он должен выплатить 50 тыс. рублей по гражданскому иску.

Ранее мы рассказывали о том, что посетитель ночного клуба в Пушкине жестоко избил оппонента во время конфликта. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: Piter.TV