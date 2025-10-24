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Посетитель ночного клуба в Пушкине жестоко избил оппонента

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Потерпевшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

В Пушкинском районе Петербурга росгвардейцы задержали посетителя ночного клуба, устроившего драку. Его увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Утром 5 июля отдел вневедомственной охраны прибыл на парковку торгового центра Полковой улице в Пушкине, где сработала тревожная сигнализация. Очевидцы указали на мужчину, который находился рядом с пострадавшим. 

Выяснилось, что незадолго до этого между ними произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, и 39-летний злоумышленник жестоко избил 40-летнего оппонента. Потерпевшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 

Ранее на Piter.TV: пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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