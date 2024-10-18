Пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Минувшей ночью на площади Искусств, произошёл инцидент с нападением на медицинского работника. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на фельдшера бригады скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 40-летняя петербурженка ударила 25-летнего фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Нападение произошло во время дежурства, когда бригада прибыла по вызову о лежащем человеке. В результате полученных травм молодой человек был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оперативно задержали правонарушительницу и передали её полиции. В отношении женщины был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). После оформления документов дебоширку поместили в камеру для административно задержанных лиц. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV