Складской рабочий избил своего гостя табуретом в коммуналке на Курляндской

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Вечером в воскресенье, 28 июня, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о конфликте в коммунальной квартире, расположенной в доме 16-18 по Курляндской улице. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего работника склада одного из маркетплейсов. По предварительным данным, задержанный во время совместного застолья избил 57-летнего соседа табуретом. В результате нападения пострадавший был госпитализирован в состоянии комы и находится в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее в Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком избиении мужчины в квартире на Гагаринской.

Фото: Piter.TV