В Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком избиении мужчины в квартире на Гагаринской

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц".

В Петербурге суд огласил приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в избиении своего знакомого. Инцидент произошёл в декабре 2022 года в одной из квартир на улице Гагаринской.

Согласно материалам дела, конфликт между мужчинами не был разрешён мирным путём. Обвиняемые, Феликс и Алексей, начали наносить удары пострадавшему в область лица и верхней части тела. Кроме того, один из них применил удушающий приём, что лишило жертву возможности сопротивляться.

В результате нападения мужчина получил серьёзные травмы, включая перелом пяти рёбер и нескольких поясничных позвонков. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц".

Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное преследование в отношении второго обвиняемого прекращено в связи с его смертью.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку осудили на восемь лет за попытку заказать убийство соседки по коммунальной квартире.

Фото: Piter.TV