Петербурженку осудили на восемь лет за попытку заказать убийство соседки по коммунальной квартире

Она предложила мужчине, просившему милостыню, 70 тысяч рублей за данную "услугу".

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор Галине Лысенко, признанной виновной в организации приготовления к убийству по найму. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, в марте 2025 года женщина решила организовать убийство своей соседки Т., с которой у нее на протяжении длительного времени сохранялся конфликт. Для исполнения преступления Лысенко обратилась к ранее незнакомому мужчине, который просил милостыню на улице, и предложила ему 70 тысяч рублей за убийство.

По материалам дела, она сообщила предполагаемому исполнителю адрес проживания потерпевшей, рассказала о распорядке ее жизни и передала сведения, которые, по ее мнению, должны были помочь совершить преступление. Однако мужчина, осознав серьезность намерений собеседницы, обратился в правоохранительные органы и согласился участвовать в оперативном эксперименте.

В ходе дальнейших встреч Лысенко дважды передала ему деньги — сначала 35 тысяч рублей, затем оставшуюся часть вознаграждения. Кроме того, она собиралась вручить ключи от квартиры, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к потерпевшей. Реализовать свой замысел женщина не успела: 18 марта ее задержали сотрудники полиции.

Во время расследования потерпевшая Т. рассказала, что конфликт с Лысенко и её родственником продолжался около 13 лет. По ее словам, за это время она неоднократно сталкивалась с угрозами, психологическим давлением, порчей имущества и попытками вынудить ее покинуть комнату в коммунальной квартире на улице Седова. Женщина также заявила, что опасалась за свою жизнь и даже оформила завещание на родственника.

Мужчина, к которому Лысенко обратилась с предложением совершить убийство, пояснил следствию, что сначала решил, будто женщина говорит несерьезно. Однако после разговора понял, что она действительно намерена довести задуманное до конца, и обратился в полицию.

Суд признал Галину Лысенко виновной и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в Кудрово был задержан мужчина, задушивший электрическим проводом своего знакомого.

Фото: Piter.tv