В Кудрово задержан мужчина, задушивший электрическим проводом своего знакомого

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("убийство").

24 июня в одной из квартир на улице Столичной в городе Кудрово было обнаружено тело 55-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По данному факту следственный отдел по Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("убийство").

В ходе оперативно-розыскных и следственных действий был изобличён 25-летний знакомый погибшего. По версии следствия, преступление произошло после совместного распития алкогольных напитков. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек накинул электрический провод на шею своему оппоненту и задушил его, после чего скрылся.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следствие уже предъявило ему официальное обвинение, а суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего и выяснение мотивов преступления.

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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области