У бизнесвумен угнали Mercedes с парковки на Московском проспекте

Материальный ущерб – 3,1 млн рублей.

В Петербурге предпринимательница лишилась автомобиля Mercedes CL-500. Об этом пишет 78.ru.

В полицию накануне обратилась 45-летняя бизнесвумен. По словам женщины, 8 февраля она оставила машину супруга на подземной парковке на Московском проспекте. А 12 февраля иномарка пропала. Материальный ущерб – 3,1 млн рублей.

Отмечается, что авто было замечено в Гатчине 10 февраля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: угонщик авто с проспекта Солидарности арестован на 10 суток.

Фото: Piter.TV