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У бизнесвумен угнали Mercedes с парковки на Московском проспекте
Сегодня, 10:30
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У бизнесвумен угнали Mercedes с парковки на Московском проспекте

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Материальный ущерб – 3,1 млн рублей.

В Петербурге предпринимательница лишилась автомобиля Mercedes CL-500. Об этом пишет 78.ru. 

В полицию накануне обратилась 45-летняя бизнесвумен. По словам женщины, 8 февраля она оставила машину супруга на подземной парковке на Московском проспекте. А 12 февраля иномарка пропала. Материальный ущерб – 3,1 млн рублей. 

Отмечается, что авто было замечено в Гатчине 10 февраля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: угонщик авто с проспекта Солидарности арестован на 10 суток. 

Фото: Piter.TV

Теги: московский проспект, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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