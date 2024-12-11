  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Угонщик авто с проспекта Солидарности арестован на 10 суток
Сегодня, 9:32
70
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Угонщик авто с проспекта Солидарности арестован на 10 суток

0 0

За плечами задержанного восемь судимостей.

Полицейские Невского района задержали угонщика авто, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 27 января от 30-летней местной жительницы поступила информация о том, что от дома 9 по проспекту Солидарности угнали ее машину Changan Uni-K. 

Автомобиль остановили на следующий день на Искровском проспекте, в нем находился 42-летний мужчина из Соснового Бора. Злоумышленника задержали, был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. 

Невский районный суд назначил наказание в отношении угонщика в виде административного ареста на 10 суток. Также возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

За плечами задержанного восемь судимостей, несколько из них – за кражи. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти неизвестные угнали три вездехода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект солидарности, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии