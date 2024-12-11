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В Ленобласти неизвестные угнали три вездехода
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В Ленобласти неизвестные угнали три вездехода

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Общий ущерб составил 14 млн рублей.

Полицейские Волховского района разыскивают похитителей вездеходов в Селиваново, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 16 января обратилась 29-летняя руководительница фирмы по поставке техники с информацией о том, что в указанном поселке от дома 2 по улице Первомайской похитили три гусеничных вездехода. Кража произошла в период с конца декабря 2024 года по 9 января. 

Общий материальный ущерб составил 14 млн рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: с территории гаражного кооператива во Всеволожском районе угнали два авто BMW. 

Фото: Piter.TV

Теги: вездеходы, селиваново, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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