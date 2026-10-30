Полиция задержала автомобилиста, скрывшегося после смертельного ДТП на проспекте Косыгина

Сотрудник автосервиса выпил спиртное и взял авто клиента, чтобы покататься, а потом попал на нем в аварию.

Полицейские Петербурга задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Косыгина. Напомним, вечером 29 октября водитель машины Audi сбил самокатчика, после чего иномарка врезалась в столб. Пострадавший 1995 года рождения скончался сразу от тяжелых травм, а автомобилист оставил разбитый транспорт и скрылся.

По данным МВД России, 47-летний мужчина находился во Всеволожском районе Ленинградской области. Было установлено, что сотрудник автосервиса выпил спиртное и взял авто клиента, чтобы покататься, а потом попал на нем в аварию. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя, лишенного водительских прав, возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 264 и 264.1 УК РФ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти