  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
253
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала автомобилиста, скрывшегося после смертельного ДТП на проспекте Косыгина

0 0

Сотрудник автосервиса выпил спиртное и взял авто клиента, чтобы покататься, а потом попал на нем в аварию.

Полицейские Петербурга задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Косыгина. Напомним, вечером 29 октября водитель машины Audi сбил самокатчика, после чего иномарка врезалась в столб. Пострадавший 1995 года рождения скончался сразу от тяжелых травм, а автомобилист оставил разбитый транспорт и скрылся. 

По данным МВД России, 47-летний мужчина находился во Всеволожском районе Ленинградской области. Было установлено, что сотрудник автосервиса выпил спиртное и взял авто клиента, чтобы покататься, а потом попал на нем в аварию. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 

В отношении нарушителя, лишенного водительских прав, возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 264 и 264.1 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе подростку выплатят 500 тыс. рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, угон
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии