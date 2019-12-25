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Разыскивается водитель Audi, сбивший насмерть самокатчика на проспекте Косыгина
Сегодня, 8:38
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Разыскивается водитель Audi, сбивший насмерть самокатчика на проспекте Косыгина

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Машину отбросило в ограждение трамвайных путей и столб.

Полицейские приняли меры к розыску водителя иномарки, сбившего самокатчика на проспекте Косыгина накануне вечером. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, информация о ДТП поступила в дежурную часть 29 октября примерно в 22:50. На месте сотрудники Госавтоинспекции установили, что управлявший автомобилем Audi совершил наезд на мужчину на электросамокате, после чего машину отбросило в ограждение трамвайных путей и столб. Пострадавший 1995 года рождения скончался от полученных телесных повреждений. 

Второй участник аварии оставил свой разбитый транспорт и скрылся. По факту происшествия проводится проверка, по окончании которой будет принято установленное законом решение.

Ранее мы рассказывали о том, что водителя грузовика госпитализировали после аварии в Шушарах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект косыгина
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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