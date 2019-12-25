Пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе подростку выплатят 500 тыс. рублей

Ему диагностировали переломы плеча и голени.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению матери подростка. В июне прошлого года на Красносельском шоссе его сбил водитель машины Ford. ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате мальчик получил многочисленные травмы и ссадины, ему диагностировали переломы плеча и голени, сообщили 30 октября в надзорном ведомстве.

В целях защиты прав пострадавшего прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда. Данное требование удовлетворили, юноше выплатят 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерке, получившей сотрясение после падения на гололеде в Кировском районе, выплатят 100 тыс. рублей компенсации.

Фото: Piter.TV