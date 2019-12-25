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Пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе подростку выплатят 500 тыс. рублей
Сегодня, 9:39
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Пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе подростку выплатят 500 тыс. рублей

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Ему диагностировали переломы плеча и голени.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению матери подростка. В июне прошлого года на Красносельском шоссе его сбил водитель машины Ford. ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате мальчик получил многочисленные травмы и ссадины, ему диагностировали переломы плеча и голени, сообщили 30 октября в надзорном ведомстве. 

В целях защиты прав пострадавшего прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда. Данное требование удовлетворили, юноше выплатят 500 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерке, получившей сотрясение после падения на гололеде в Кировском районе, выплатят 100 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, компенсация
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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