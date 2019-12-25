Пенсионерке, получившей сотрясение после падения на гололеде в Кировском районе, выплатят 100 тыс. рублей компенсации

Тротуар был покрыт льдом и снегом, а также не обработан противогололедными материалами.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 71-летней местной жительницы. В феврале женщина, когда шла на работу, поскользнулась и упала на Ленинском проспекте. Тротуар был покрыт льдом и снегом, а также не обработан противогололедными материалами. В результате пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, от удара выпал зуб, сообщило 29 октября надзорное ведомство.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал компенсировать пенсионерке причиненный моральный вред. Требования удовлетворили: организация, ответственная за уборку, выплатит ей 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге. Мужчина уволился из компании по собственному желанию.

Фото: Piter.TV