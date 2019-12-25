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Пенсионерке, получившей сотрясение после падения на гололеде в Кировском районе, выплатят 100 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 10:30
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Пенсионерке, получившей сотрясение после падения на гололеде в Кировском районе, выплатят 100 тыс. рублей компенсации

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Тротуар был покрыт льдом и снегом, а также не обработан противогололедными материалами.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 71-летней местной жительницы. В феврале женщина, когда шла на работу, поскользнулась и упала на Ленинском проспекте. Тротуар был покрыт льдом и снегом, а также не обработан противогололедными материалами. В результате пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, от удара выпал зуб, сообщило 29 октября надзорное ведомство. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал компенсировать пенсионерке причиненный моральный вред. Требования удовлетворили: организация, ответственная за уборку, выплатит ей 100 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге. Мужчина уволился из компании по собственному желанию.

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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