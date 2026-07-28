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Задержан угонщик грузовика с территории предприятия на Кушелевской дороге

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Полиция Петербурга задержала угонщика автомобиля с территории предприятия на Кушелевской дороге. Как рассказали в МВД России, преступление было совершено 26 июля. 

Неизвестный угнал грузовик за 2,5 млн рублей в Калининском районе. Позже разыскиваемую машину обнаружили на Новороссийской улице. А на Гражданском проспекте 27 июля поймали 27-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге жителя Астраханской области будут судить за угон каршеринга. Поскольку дверь авто оказалась заперта, он разбил пассажирское окно и проник в салон. Заведено дело по той же статье. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: калининский район, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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