По факту смертельного ДТП в Калининском районе возбуждено уголовное дело

Водителя грузовика задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По факту смертельной аварии, которая произошла в Калининском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в МВД России.

Напомним, утром 22 июля около дома 19 по проспекту Культуры водитель автомобиля Shacman 1976 года рождения наехал на мужчину 1995 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте ДТП от полученных телесных повреждений.

Водителя грузовика задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге могут ввести отдельную категорию прав для самокатчиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти