Под колесами грузовика на проспекте Культуры погиб пешеход

Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Калининском районе Петербурга, сообщили в Госавтоинспекции.

Утром 22 июля возле дома 19 по проспекту Культуры водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Shacman, сбил мужчину 1995 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, продолжаются необходимые проверочные мероприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанет водитель, насмерть сбивший пенсионерку при движении задним ходом.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти