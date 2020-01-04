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Под колесами грузовика на проспекте Культуры погиб пешеход

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Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Калининском районе Петербурга, сообщили в Госавтоинспекции. 

Утром 22 июля возле дома 19 по проспекту Культуры водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Shacman, сбил мужчину 1995 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм. 

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, продолжаются необходимые проверочные мероприятия. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанет водитель, насмерть сбивший пенсионерку при движении задним ходом. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, калининский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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