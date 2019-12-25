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Перед судом в Петербурге предстанет водитель, насмерть сбивший пенсионерку при движении задним ходом
Сегодня, 12:59
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Перед судом в Петербурге предстанет водитель, насмерть сбивший пенсионерку при движении задним ходом

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В результате аварии пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в апреле прошлого года фигурант, двигаясь задним ходом на автомобиле Lixiang на улице Чаплыгина, наехал на 78-летнюю пенсионерку. В результате аварии пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Скандинавия" в Ленобласти погиб юный пассажир ВАЗ. Еще троих парней госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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