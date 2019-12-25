Перед судом в Петербурге предстанет водитель, насмерть сбивший пенсионерку при движении задним ходом

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.
По информации надзорного ведомства, в апреле прошлого года фигурант, двигаясь задним ходом на автомобиле Lixiang на улице Чаплыгина, наехал на 78-летнюю пенсионерку. В результате аварии пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Скандинавия" в Ленобласти погиб юный пассажир ВАЗ. Еще троих парней госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Фото: Piter.TV
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