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В аварии на "Скандинавии" в Ленобласти погиб юный пассажир ВАЗ

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Еще троих парней госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло 22 июля на 43-м километре трассы "Скандинавия"

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль ВАЗ под управлением 17-летнего подростка выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Audi мужчины 34 лет. В результате погиб 16-летний пассажир отечественной машины, находившийся на переднем сиденье. Еще троих парней госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, добавили полицейские. 

Ранее на Piter.TV: водитель мотоцикла погиб в лобовом столкновении с пикапом в Ломоносовском районе. Пассажир байка был доставлен в медицинское учреждение. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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