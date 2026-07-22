В аварии на "Скандинавии" в Ленобласти погиб юный пассажир ВАЗ

Еще троих парней госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло 22 июля на 43-м километре трассы "Скандинавия".

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль ВАЗ под управлением 17-летнего подростка выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Audi мужчины 34 лет. В результате погиб 16-летний пассажир отечественной машины, находившийся на переднем сиденье. Еще троих парней госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, добавили полицейские.

Ранее на Piter.TV: водитель мотоцикла погиб в лобовом столкновении с пикапом в Ломоносовском районе. Пассажир байка был доставлен в медицинское учреждение.

Видео: пресс-служба МВД России