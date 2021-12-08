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Водитель мотоцикла погиб в лобовом столкновении с пикапом в Ломоносовском районе
Сегодня, 9:57
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Водитель мотоцикла погиб в лобовом столкновении с пикапом в Ломоносовском районе

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41-летний пассажир мотоцикла был госпитализирован в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести. 

В понедельник, 20 июля, около 16:55 на 4 км автодороги "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.  Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель, управляя личным мотоциклом Honda, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Dodge Ram под управлением его 48-летнего собственника.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его 41-летний пассажир был госпитализирован в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести. 

По факту аварии полицией проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что Ford насмерть сбил 54-летнего велосипедиста под Кингисеппом.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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