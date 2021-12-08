Водитель мотоцикла погиб в лобовом столкновении с пикапом в Ломоносовском районе

41-летний пассажир мотоцикла был госпитализирован в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести.

В понедельник, 20 июля, около 16:55 на 4 км автодороги "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель, управляя личным мотоциклом Honda, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Dodge Ram под управлением его 48-летнего собственника.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его 41-летний пассажир был госпитализирован в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести.

По факту аварии полицией проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

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Фото: Piter.TV