Ford насмерть сбил 54-летнего велосипедиста под Кингисеппом

По факту происшествия начата проверка для установления всех обстоятельств аварии.

ДТП со смертельным исходом произошло днем 15 июля в Ленинградской области. На 23-м километре автодороги "Котлы — Семейское — Урмизно" в Кингисеппском районе автомобиль "Форд-Транзит" сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 54-летний мужчина пытался пересечь проезжую часть прямо перед движущимся транспортом.

От полученных травм велосипедист скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. По факту происшествия начата проверка для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее мы сообщили о том, что на Яхтенной водительница Jaguar врезалась в 15-летнего подростка на питбайке.

Фото: Piter.TV