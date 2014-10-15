На Яхтенной водительница Jaguar врезалась в 15-летнего подростка на питбайке

По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Днем 13 июля, в 17:30, у дома №6 по Яхтенной улице произошла серьёзная авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 49-летняя женщина, нахдясь за рулем автомобиля Jaguar и совершая поворот налево во двор, совершила столкновение с электро-питбайком.

За рулем двухколесного транспорта находился 15-летний подросток, который двигался в попутном направлении для автомобиля, но по встречной полосе. В результате удара несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе.

Фото: Piter.TV