На Яхтенной водительница Jaguar врезалась в 15-летнего подростка на питбайке

Днем 13 июля, в 17:30, у дома №6 по Яхтенной улице произошла серьёзная авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 49-летняя женщина, нахдясь за рулем автомобиля Jaguar и совершая поворот налево во двор, совершила столкновение с электро-питбайком.
За рулем двухколесного транспорта находился 15-летний подросток, который двигался в попутном направлении для автомобиля, но по встречной полосе. В результате удара несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы сообщили о том, что юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе.
Фото: Piter.TV
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