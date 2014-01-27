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На Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП
Сегодня, 11:22
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На Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП

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Также пострадали двое детей 2009 и 2010 годов рождения.

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария, сообщили в МЧС России. 

По предварительной информации, в поселке Лесогорский на Ленинградском шоссе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ. В результате ДТП пострадали двое детей 2009 и 2010 годов рождения, подростки были госпитализированы в больницу. Еще один пассажир погиб на месте от полученных травм. 

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, по факту трагедии проводится полицейская проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Приозерской больницы спасли 78-летнюю пенсионерку со множественными переломами после ДТП. Первые дни медики боролись за ее жизнь в реанимации. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное, она уверенно идет на поправку.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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