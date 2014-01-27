На Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП

Также пострадали двое детей 2009 и 2010 годов рождения.

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария, сообщили в МЧС России.

По предварительной информации, в поселке Лесогорский на Ленинградском шоссе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ. В результате ДТП пострадали двое детей 2009 и 2010 годов рождения, подростки были госпитализированы в больницу. Еще один пассажир погиб на месте от полученных травм.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, по факту трагедии проводится полицейская проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Приозерской больницы спасли 78-летнюю пенсионерку со множественными переломами после ДТП. Первые дни медики боролись за ее жизнь в реанимации. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное, она уверенно идет на поправку.

Фото: Piter.TV