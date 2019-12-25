Врачи Приозерской больницы спасли 78-летнюю пенсионерку со множественными переломами после ДТП

Состояние женщины оценивается как стабильное, она уверенно идет на поправку.

В Приозерскую больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена 78-летняя женщина, которую сбил автомобиль. У пациентки диагностировали множественные травмы: переломы лицевых костей черепа, ключицы, обеих костей предплечья и бедра.

Из-за критического состояния экстренное хирургическое вмешательство пришлось отложить. Первые дни медики боролись за жизнь женщины в реанимации, выполнив иммобилизацию и скелетное вытяжение для предотвращения смещения отломков и защиты тканей и нервов.

Когда жизненные показатели удалось стабилизировать, бригада врачей под руководством заведующего отделением травматологии Аурела Мовилэ и заведующей отделением анестезиологии-реанимации Елены Пашинской провела уникальную одномоментную операцию. За полтора часа хирурги синтезировали кости ключицы, предплечья и бедра, зафиксировав их металлическими имплантатами. Чтобы снизить нагрузку на организм пожилой пациентки и избежать повторных наркозов, во время вмешательства использовалась эпидуральная и местная проводниковая анестезия при медикаментозном сне. Операция прошла без осложнений.

По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти на 21 июля, состояние женщины оценивается как стабильное, она уверенно идет на поправку. Впереди у пенсионерки – длительный курс реабилитации.

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Фото: Комитет по здравоохранению Ленобласти