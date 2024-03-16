Врачи Александровской больницы спасли петербуржца с редкой опухолью мозжечка

Симптомами оказались сильная головная боль и нарушение походки.

Сильная головная боль и нарушение походки у 50-летнего жителя Петербурга оказались симптомами редкой доброкачественной опухоли головного мозга – гемангиобластомы. Как сообщили в комитете по здравоохранению города, врачам Регионального сосудистого центра Александровской больницы удалось успешно провести сложное лечение и полностью вернуть пациента к привычной жизни.

Обследование выявило крупную опухоль правого полушария мозжечка, которая уже вызвала опасные осложнения. Специалисты предположили наличие гемангиобластомы – редкого новообразования с большим количеством патологических сосудов. Чтобы минимизировать риск кровотечения во время операции, нейрохирурги приняли решение проводить терапию в два этапа. Сначала была выполнена эмболизация для перекрытия сосуда, питающего опухоль, что значительно снизило её кровоснабжение. Затем врачи полностью удалили новообразование с применением микрохирургической техники. Последующее гистологическое исследование подтвердило предварительный диагноз.

После хирургического вмешательства пациент прошел курс реабилитации. Контрольное обследование спустя полгода показало отсутствие опухоли, а мужчина восстановился без неврологических нарушений.

В Комздраве отметили, что данный случай стал примером того, как современные методы диагностики и совместная работа специалистов разных направлений позволяют успешно лечить даже сложные заболевания центральной нервной системы.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)