В ЛОКБ спасли женщину с беременностью в рудиментарном роге матки

Благодаря высокой квалификации медиков репродуктивное здоровье женщины полностью сохранено.

Специалисты гинекологического отделения Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) столкнулись со случаем, который встречается один раз на 80 тыс. беременностей. В четверг, 16 июля, в медучреждении рассказали о спасении женщины с плодным яйцом в рудиментарном (недоразвитом) роге матки – патологии, которую в мировой практике фиксировали лишь несколько раз.

В ЛОКБ поступила пациентка с острыми схваткообразными болями внизу живота. Изначально ей поставили диагноз "беременность 10–11 недель с угрозой прерывания", однако ультразвуковое исследование показало нестандартную локализацию эмбриона.

Ситуация была критической. Рудиментарный рог представляет собой замкнутую полость, которая не сообщается с основной маткой. Стенка такого органа не способна растягиваться по мере роста плода, поэтому беременность почти всегда заканчивается разрывом во втором триместре и обильным кровотечением, а эмбрион оказывается нежизнеспособен.

В экстренном порядке бригада хирургов провела лапароскопическую операцию. Через четыре точечных прокола врачам удалось удалить рудиментарный рог. Использование современного оборудования позволило избежать обширной травмы брюшной стенки и массивной кровопотери.

Благодаря высокой квалификации медиков репродуктивное здоровье женщины полностью сохранено. Уже на третьи сутки после вмешательства пациентку выписали для дальнейшего амбулаторного лечения в удовлетворительном состоянии. После полного восстановления женщина сможет забеременеть вновь и стать матерью.

Ранее мы сообщили о том, что беременную женщину с признаками сепсиса доставили вертолётом санавиации в перинатальный центр Ленобласти.

Фото: Ленинградская Областная Клиническая Больница