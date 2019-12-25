В ЛОКБ спасли женщину с беременностью в рудиментарном роге матки

Специалисты гинекологического отделения Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) столкнулись со случаем, который встречается один раз на 80 тыс. беременностей. В четверг, 16 июля, в медучреждении рассказали о спасении женщины с плодным яйцом в рудиментарном (недоразвитом) роге матки – патологии, которую в мировой практике фиксировали лишь несколько раз.
В ЛОКБ поступила пациентка с острыми схваткообразными болями внизу живота. Изначально ей поставили диагноз "беременность 10–11 недель с угрозой прерывания", однако ультразвуковое исследование показало нестандартную локализацию эмбриона.
Ситуация была критической. Рудиментарный рог представляет собой замкнутую полость, которая не сообщается с основной маткой. Стенка такого органа не способна растягиваться по мере роста плода, поэтому беременность почти всегда заканчивается разрывом во втором триместре и обильным кровотечением, а эмбрион оказывается нежизнеспособен.
В экстренном порядке бригада хирургов провела лапароскопическую операцию. Через четыре точечных прокола врачам удалось удалить рудиментарный рог. Использование современного оборудования позволило избежать обширной травмы брюшной стенки и массивной кровопотери.
Благодаря высокой квалификации медиков репродуктивное здоровье женщины полностью сохранено. Уже на третьи сутки после вмешательства пациентку выписали для дальнейшего амбулаторного лечения в удовлетворительном состоянии. После полного восстановления женщина сможет забеременеть вновь и стать матерью.
Ранее мы сообщили о том, что беременную женщину с признаками сепсиса доставили вертолётом санавиации в перинатальный центр Ленобласти.
Фото: Ленинградская Областная Клиническая Больница
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