Конфликт на Коллонтай завершился стрельбой

Оружие изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге на улице Коллонтай произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщили в МВД России.

В полицию 6 августа поступила информация о стрельбе возле дома 47. Было установлено, что поссорились двое мужчин в возрасте 40 лет и 41 года. Старший из них толкнул второго, после чего тот произвел предупредительный выстрел в воздух из зарегистрированного травматического пистолета. К счастью, никто не пострадал.

В отдел доставили 40-летнего стрелка, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Оружие изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV