По факту погрома на автобусной остановке на Тихорецком возбуждено уголовное дело

Накануне задержали парней в возрасте 17 и 18 лет.

Полицейские Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту погрома на автобусной остановке. По подозрению задержаны двое юношей, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В ночь на 30 апреля правоохранителям поступила информация о том, что группа из 10 подростков в состоянии опьянения разбила стеклянную остановку возле дома по Тихорецкому проспекту. Позже вандалы скрылись на общественном транспорте. Сумму ущерба оценили в 63 тыс. рублей, также возбудили уголовное дело.

Накануне задержали парней в возрасте 17 и 18 лет. Их доставили в отдел, а после отпустили под обязательство о явке. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что из офиса бизнесмена в Ленобласти неизвестные похитили два сейфа с 6 млн рублей. Преступники связали мужчину скотчем и пластиковыми стяжками.

Фото: Piter.TV