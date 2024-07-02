Угрожавший поджечь автосалон на Кингисеппском шоссе получил условный срок

Сотрудники и посетители восприняли угрозу реально.

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 15 сентября.

В ноябре прошлого года фигурант, находясь в автосалоне на Кингисеппском шоссе, вылил на стойку администратора жидкость для розжига. Также злоумышленник угрожал поджечь ее. Сотрудники и посетители восприняли угрозу реально.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее на Piter.TV: неизвестный спалил машину экс-риелтора в Пушкине.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти