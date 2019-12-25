Неизвестный спалил машину экс-риелтора в Пушкине

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Пушкинского района ведёт розыск злоумышленников, устроивших поджог автомобиля местного жителя. Согласно данным "Оперативного прикрытия", информация о пожаре поступила в полицию утром 25 августа, примерно в 1:00. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на улице Вячеслава Шишкова автомобиль Mercedes-Benz 350, сильно повреждённый огнём — внутри салона произошёл значительный очаг возгорания, также разбилось заднее стекло транспортного средства.

При осмотре места преступления была обнаружена ёмкость с горючим веществом. Полицейские изучают материалы видеокамер близлежащих зданий, пытаясь выявить возможных свидетелей инцидента.

Официальное заявление подал владелец пострадавшего автомобиля — 63-летний житель Пушкина. Ранее мужчина занимался бизнесом в сфере оказания риэлторских услуг, однако на сегодняшний день прекратил активную деятельность.

Фото: Piter.TV