Экс-предпринимателя в Петербурга обманули более чем на 7,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ ("мошенничество").

Сотрудники полиции Кировского района разыскивают преступников, обманувших пенсионера на крупную денежную сумму. Как передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 9 августа 74-летнему пенсионеру поступил звонок на стационарный телефон, в ходе которого звонивший, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, заявил, что находящиеся у мужчины деньги требуют обязательного декларирования.

18 и 19 августа мужчина вынес из своего дома на улице Маршала Казакова внушительную сумму в размере 7 миллионов 550 тысяч рублей и передал её двум незнакомцам. Один из предполагаемых злоумышленников имел светлый оттенок волос и выглядел моложе второго участника преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ ("мошенничество"). Потерпевший, по имеющейся информации, ранее являлся владельцем фирмы, деятельность которой была связана с производством автотранспорта. В 2021 году данная компания прекратила свою работу.

Ранее мы сообщили о том, что иностранец попытался отобрать сумку у администратора салона красоты на Космонавтов.

Фото: Piter.TV