Иностранец попытался отобрать сумку у администратора салона красоты на Космонавтов

Утром 17 августа 2025 года, в 4: 28, сотрудница салона красоты сообщила в полицию Московского района о попытке ограбления. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, женщина рассказала, что неизвестный попытался отобрать у неё сумочку с деньгами в подъезде дома №65 на проспекте Космонавтов. Сумма похищаемого составила 15 тысяч рублей. Потерпевшая оказала активное сопротивление, сумела вернуть своё имущество, после чего преступник покинул место происшествия.

Спустя сутки, вечером 18 августа, в районе улицы Пулковская, дом 14, в рамках оперативного розыска оперативниками уголовно-розыскной группы был задержан предполагаемый грабитель — ранее неоднократно осуждённый гражданин Республики Дагестан, которому исполнилось 32 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ ("покушение на грабеж"). Подозреваемый помещён под арест в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV