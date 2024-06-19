Охранник букмекерской конторы на Энгельса порезал ножом посетителей

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Утром 20 августа 2025 года, около 3:00, полиция Выборгского района получила сигнал о конфликте с применением ножа в букмекерском заведении на проспекте Энгельса, дом №145, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Патрульный наряд прибыл на место происшествия и задержал 60-летнего охранника указанного учреждения. Выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении и в ходе ссоры нанес ножевые раны трем людям: двум гражданам из Тюмени возрастом 33 и 35 лет, а также 38-летнему иностранцу.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь и направлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Напавший охранник взят под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти