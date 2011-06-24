Молодой человек применил аэрозольный пистолет и перцовку во время конфликта в Петергофе

Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранним утром 19 августа, в 01:38, сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о происшествии возле дома №12 на Эрлеровском бульваре в городе Петергоф. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестный молодой человек произвел выстрел из пневматического оружия и применил газовый баллончик против своего знакомого, а затем скрылся с места происшествия.

Практически сразу же оперативная группа полицейских обнаружила подозреваемого неподалеку, у дома №13 на улице Веденеева. Им оказался местный житель, 23-летний юноша. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что инцидент произошёл на почве ссоры между подозреваемым и случайным прохожим. Задержанный выстрелил холостым патроном из аэрозольного устройства под названием "Добрыня", а затем использовал газовый баллончик, направив струю вещества в лицо оппонента.

Установление всех деталей произошедшего продолжается, медицинская помощь пострадавшему пока не оказывалась, обращений из медицинских учреждений не зафиксировано. Подозреваемый задержан и передан сотрудникам полиции, где на него составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У задержанного изъяты предметы правонарушения — аэрозольное устройство и газовый баллончик.

Фото: Piter.TV