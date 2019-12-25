Неизвестный распространил ложные сообщения о минировании петербургских судов

Проверка показала отсутствие оснований для тревоги: осмотр проведен на 210 адресах, никаких подозрительных предметов найдено не было.

Петербургские правоохранительные органы ведут розыск преступника, распространившего ложные сообщения о минировании судов. Как стало известно "Оперативному прикрытию", утром на почтовые адреса нескольких судебных учреждений Красногвардейского района пришли анонимные письма с информацией о заложенной взрывчатке. Конкретный адрес здания не уточнялся, угрозы поступали с бесплатного электронного почтового сервиса.

Проверка показала отсутствие оснований для тревоги: осмотр проведен на 210 адресах, никаких подозрительных предметов найдено не было. Этап эвакуации прошел только в здании суда Красногвардейского района, откуда временно вывели 12 человек. Остальные судебные инстанции продолжали функционировать в штатном режиме.

Правоохранительными органами рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по данному факту.

Фото: Piter.TV