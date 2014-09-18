За август росгвардейцы обезвредили почти 30 боеприпасов времен ВОВ в Петербурге и Ленобласти

Все подобные находки были эвакуированы на специализированные полигоны и утилизированы безопасным способом.

Группа специальных подразделений ОМОН Росгвардии обезвредила около 30 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

За месяц подразделения разминирования ОМОН "Бастион" постоянно выезжали на места обнаружения потенциально опасной взрывчатки. Большинство выявленных объектов оказались боевыми снарядами периода Второй мировой войны.

Например, 10 августа одна из групп специалистов прибыла на ул. Федюнинского в Ломоносове, где были замечены предметы, похожие на военные боеприпасы. После тщательного осмотра выяснилось, что это две минометные мины калибра 82 мм, оставшиеся со времен войны. Эти снаряды незамедлительно доставили на специальный полигон для безопасного уничтожения. В тот же день аналогичный случай произошел неподалеку от населённого пункта Петровское, где специалисты обнаружили три артиллерийских снаряда.

Помимо этого, военнослужащие продолжали находить старые боеприпасы в садоводстве Сампо Гончаровское, на берегах реки Новой в Кировском районе, поселке Металлострой, а также в садоводческом товариществе Вертикаль в Ропше. Все подобные находки были эвакуированы на специализированные полигоны и утилизированы безопасным способом.

Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга