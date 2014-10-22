  1. Главная
Окровавленного мужчину с ножевыми ранениями и мешком на голове нашли в Лисьем Носу
Сегодня, 15:52
84
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина был экстренно доставлен в 40-ю городскую больницу с проникающими колото-резанными повреждениями средней тяжести.

В лесной местности Лисьего Носа, расположенного в Курортном районе Санкт-Петербурга, случайные прохожие обнаружили мужчину с серьёзными ножевыми травмами и пакетом на голове. Сообщившие о случившемся граждане вызвали полицию, и на место происшествия прибыли сотрудники управления МВД по Приморскому району.

Потерпевший подробно изложил обстоятельства дела: 14 августа в Сестрорецке группа неизвестных захватила его, надев на голову пакет и насильственно усадив в машину. Затем злоумышленники подвергли пострадавшего серии ударов ножом, оставив его без сознания в лесной чаще, поспешно покинув место совершения преступления.

Мужчина был экстренно доставлен в 40-ю городскую больницу с проникающими колото-резанными повреждениями средней тяжести. Следственные органы проводят осмотр места происшествия и ведут расследование обстоятельств нападения. Было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за похищение человека. Об этом проинформировал Telegram-канал "Дорожный инспектор".

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

