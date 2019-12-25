В аварии с автомобилем Росгвардии на Заповедной пострадали двое

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и улетел в кювет.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с автомобилем Росгвардии. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

По предварительным данным, утром 25 июня на Заповедной улице водитель патрульной машины 1994 года рождения не справился с управлением на мокрой дороге и улетел в кювет. А "Mash на Мойке" пишет о том, что управлявший Lada мог уснуть.

В больницу в тяжелом состоянии увезли водителя, в крайне тяжелом – пассажира 2001 года рождения. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что юноша на мотоцикле не заметил яму в Шушарах и упал. От госпитализации пострадавший отказался.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор