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Юноша на мотоцикле не заметил яму в Шушарах и упал
Сегодня, 14:24
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Юноша на мотоцикле не заметил яму в Шушарах и упал

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От госпитализации пострадавший отказался.

В Шушарах юный байкер получил травмы при падении с мотоцикла. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

ДТП произошло накануне днем, 17-летний подросток не заметил яму и наехал на нее. В больнице у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушибы грудной клетки и обоих голеностопных суставов. От госпитализации пострадавший отказался. 

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Нарва" в Ленобласти в лобовом ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля Vortex, травмы получили второй пассажир и водитель. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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