Юноша на мотоцикле не заметил яму в Шушарах и упал

От госпитализации пострадавший отказался.

В Шушарах юный байкер получил травмы при падении с мотоцикла. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

ДТП произошло накануне днем, 17-летний подросток не заметил яму и наехал на нее. В больнице у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушибы грудной клетки и обоих голеностопных суставов. От госпитализации пострадавший отказался.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Нарва" в Ленобласти в лобовом ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля Vortex, травмы получили второй пассажир и водитель.

Фото: Piter.TV